Кузнецов забил пятый самый быстрый гол в истории «Каролины» в потенциальном матче навылет в Кубке Стэнли

Форвард «Каролины» Евгений Кузнецов забил гол на 1 минуте 51 секунде в четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (4:3).

Шайба россиянина стала пятой самой быстрой в истории франшизы в матче, который мог стать последним в серии плей-офф НХЛ. Рекорд «Харрикейнз» принадлежит Туомо Рууту (1.02) в 7-м матче с «Нью-Джерси» в первом раунде Кубка Стэнли-2009.

На данный момент на счету Кузнецова 5 (3+2) очков в 8 матчах плей-офф.