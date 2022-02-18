«Рубин» ведет Ракицкого, Кокорин может оказаться в «Сочи», «Зенит» объявил о переходе Алипа

Трансферные новости и слухи последних дней.

Ракицкий может перейти в «Рубин»

По информации «СЭ», защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий попал в сферу интересов «Рубина». Украинец ведет переговоры с сине-бело-голубыми о новом контракте, однако пока стороны не сумели договориться о переподписании соглашения. 32-летний игрок, в случае ухода от питерцев, хотел бы продолжить карьеру в РПЛ.

Transfermarkt оценивает футболиста в шесть миллионов евро. В текущем сезоне он принял участие в 15 матчах чемпионата России, забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.

«Фиорентина» хочет расстаться с Кокориным

По информации La Nazione, нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может покинуть клуб. Итальянцы желают продать форварда в зимнее трансферное окно. Расторгать контракт с россиянином «фиалки» не собираются. По данным источника, главным претендентом на футболиста является «Сочи».

Соглашение 30-летнего игрока действует до июня 2024 года. В нынешнем сезоне он провел в серии А пять матчей и не отметился результативными действиями.

Алип — в «Зените»

Защитник «Кайрата» Нуралы Алип на правах аренды перешел в «Зенит». Соглашение рассчитано до конца 2022 года. В договоре есть опция выкупа.

Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 1,7 миллиона евро. На счету игрока 12 матчей за сборную Казахстана.

«Ахмат» взял Трошечкина

Полузащитник «Химок» Александр Трошечкин перешел в «Ахмат». Контракт рассчитан до конца сезона-2023/24. Хавбек — воспитанник «Локомотива». До этого 25-летний игрок выступал за «Факел», «Тосно», «Ростов» и «Авангард».

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 15 матчах РПЛ, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

«Рубин» подписал Тесленко

Защитник «Камаза» Егор Тесленко заключил контракт с «Рубином». Соглашение рассчитано до 2026 года. По данным «СЭ», новичок обошелся казанцам в 20 миллионов рублей. Игрок с января находился на просмотре у «Рубина», по результатам которого, руководство клуба решило заключить с ним договор.

Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 500 тысяч евро. Ранее центрбэк играл за молодежную команду ЦСКА и «Кубань-2».