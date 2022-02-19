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Карраскаль — в ЦСКА, «Кайрат» купил Васина, Морелос может перейти в «Зенит»

Полузащитник «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаль перешел в ЦСКА на правах аренды
Матвей Морозов
Корреспондент
Хорхе Карраскаль.
Фото ФК ЦСКА
Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

ЦСКА подписал Карраскаля

Полузащитник «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаль перешел в ЦСКА на правах аренды. Договор рассчитан до конца сезона. Ранее сообщалось, что аренда обойдется красно-синим в 300 тысяч евро, а сумма выкупа — 6 миллионов евро. Колумбиец уже прибыл на сборы армейцев в Испании.

Transfermarkt оценивает футболиста в 6,2 миллиона евро. Ранее 23-летний футболист выступал за «Карпаты».

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Васин — в «Кайрате»

По информации журналиста Ивана Карпова, защитник ЦСКА Виктор Васин стал игроком «Кайрата». Контракт игрока с армейцами действовал до конца сезона. Благодаря этому трансферу москвичи сэкономили около 300 тысяч евро на зарплате. С казахстанским клубом россиянин заключит соглашение на один сезон с возможностью продления еще на год.

В нынешнем сезоне РПЛ 33-летний футболист провел пять матчей и не отметился результативными действиями.

Маркао может оказаться в чемпионате России

По информации Takvim, защитник «Галатасарая» Маркао попал в сферу интересов сразу нескольких клубов РПЛ. За бразильцем следят ЦСКА и «Локомотив». Турки, зная про интерес к игроку, готовы расстаться с ним минимум за 15 миллионов евро.

Контракт 25-летнего футболиста действует до июня 2024 года. До этого центрбэка вели некоторые итальянские клубы. В этом сезоне Маркао сыграл в чемпионате Турции 15 матчей и не отметился результативными действиями.

«Зенит» следит за форвардом «Рейнджерс»

Как сообщает журналист Пипе Сьерра, «Зенит» приценивался к нападающему «Рейнджерс» Альфредо Морелосу. Питерский клуб сделал запрос по игроку. Шотландцы оценивают его в 15 миллионов евро. Контракт 25-летнего футболиста рассчитан до мая 2023 года.

На счету колумбийца 11 матчей за национальную сборную. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 21 матче чемпионата Шотландии, забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.

ЦСКА интересуется Мартинесом

По информации журналиста Ивана Карпова, полузащитник «РБ Брагантино» Эмилиано Мартинес может перейти в ЦСКА. Армейцы хотят оформить трансфер уругвайца до закрытия трансферного окна. Москвичи склоняются к аренде 22-летнего хавбека. Надо отметить, что у красно-синих есть и другие кандидаты на позицию опорника.

Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 миллиона евро.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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ФК Зенит
ФК Кайрат
ФК Рейнджерс
ФК ЦСКА (Москва)
Хорхе Карраскаль
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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