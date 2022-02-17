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«Рубин» интересуется Ракицким. Игрок хочет продолжить карьеру в РПЛ

«Рубин» проявляет интерес к защитнику «Зенита» Ярославу Ракицкому
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Ярослав Ракицкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

По информации «СЭ», «Рубин» интересуется центральным защитником «Зенита» Ярославом Ракицким, контракт которого с питерским клубом истекает этим летом.

32-летний украинский футболист ведет переговоры с «Зенитом» по новому контракту, но пока не пришел к соглашению. Летом Ракицкий может покинуть клуб в статусе свободного агента. По нашим данным, в случае ухода из «Зенита» футболист хотел бы продолжить карьеру в одном из клубов РПЛ.

Оклад Ракицкого в «Зените» по истекающему контракту составляет 3 миллиона евро в год.

В текущем сезоне Ракицкий провел 22 матча за сине-бело-голубых, забил два гола и сделал 6 результативных передач.

Ярослав Ракицкий
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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