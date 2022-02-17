«Рубин» интересуется Ракицким. Игрок хочет продолжить карьеру в РПЛ

По информации «СЭ», «Рубин» интересуется центральным защитником «Зенита» Ярославом Ракицким, контракт которого с питерским клубом истекает этим летом.

32-летний украинский футболист ведет переговоры с «Зенитом» по новому контракту, но пока не пришел к соглашению. Летом Ракицкий может покинуть клуб в статусе свободного агента. По нашим данным, в случае ухода из «Зенита» футболист хотел бы продолжить карьеру в одном из клубов РПЛ.

Оклад Ракицкого в «Зените» по истекающему контракту составляет 3 миллиона евро в год.

В текущем сезоне Ракицкий провел 22 матча за сине-бело-голубых, забил два гола и сделал 6 результативных передач.