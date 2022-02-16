«Фиорентина» активизирует работу на российском рынке, чтобы найти новый клуб Кокорину

«Фиорентина» активизирует работу на российском рынке, чтобы постараться продать нападающего Александра Кокорина до закрытия трансферного окна в РПЛ. Для итальянского клуба возвращение Кокорина в Россию было бы оптимальным решением, сообщает TMW со ссылкой на La Nazione.

Если же расстаться с 30-летним форвардом не удастся, у «Фиорентины» останется два варианта: договориться с футболистом о расторжении контракта или же оставить его до лета, чтобы потом предпринять очередную попытку продать его.

22 февраля в России закрывается трансферное окно. Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне Кокорин в шести матчах не сумел отметиться голевыми действиями.