Нуралы Алип перешел в «Зенит» на правах аренды до конца сезона

Защитник сборной Казахстана и «Кайрата» Нуралы Алип перешел на правах аренды в «Зенит».

Как сообщается на сайте клуба, соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22 и сине-бело-голубые имеют право выкупа игрока.

Футболист сборной Казахстана присоединился к сине-бело-голубым на правах аренды с правом выкупа до конца 2022 года ? pic.twitter.com/t7CLZtDsyw — ФК «Зенит» (@zenit_spb) February 16, 2022

Алип находился на просмотре в команде из Санкт-Петербурга с 13 января. На тренировочных сборах забил два мяча в играх против «Мидтьюлланда» и «Брондбю».

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» набрал 38 очков и занимает первое место в турнирной таблице.