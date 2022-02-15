«Зенит» ведет Лантратова и Инкапье из «Байера», ЦСКА договаривается с Карраскалем

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Зенит» ведет Лантратова

По информации «Чемпионата», вратарь «Химок» Илья Лантратов может оказаться в «Зените». Стороны возобновили переговоры о переходе. Сделка может осуществиться либо до конца зимнего трансферного окна, либо летом.

Также 26-летним голкипером интересуются ЦСКА и «Локомотив». В текущем сезоне россиянин провел 18 матчей и пропустил 31 мяч.

ЦСКА подпишет Карраскаля

Полузащитник «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаль в ближайшее время может стать игроком ЦСКА. Агент футболиста Норман Капуозо подтвердил переговоры с армейцами.

На данный момент стороны обсуждают детали контракта. До этого сообщалось, что москвичи возьмут колумбийца в аренду с правом выкупа.

В этом сезоне 23-летний хавбек принял участие в 21 матче чемпионата Аргентины, забил три мяча и отдал три голевые передачи.

Игрок «Байера» может перейти в «Зенит»

Как сообщает журналист Пит О'Рурк, защитник «Байера» Пьеро Инкапье попал в шорт-лист «Зенита». Также за футболистом следят «Севилья», «Рома», «Тоттенхэм», «Милан» и «Наполи». Ранее он выступал за «Индепендьенте» и «Тальерес».

Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока в 13 миллионов евро. В нынешнем сезоне эквадорец принял участие в 16 матчах бундеслиги, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

«Манчестер Юнайтед» хочет купить Райса

По информации Daily Mirror, «Манчестер Юнайтед» следит за полузащитником «Вест Хэма» Декланом Райса. Англичанин — приоритетная цель манкунианцев в летнее трансферное окно. «Молотобойцы» готовы отпустить хавбека за 120 миллионов евро. Контракт 23-летнего опорника рассчитан до июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Райс принял участие в 24 матчах АПЛ, забил один мяч и выполнил четыре ассиста.

«Химки» взяли Лоуренса

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с Metaratings заявил, что клуб подписал соглашение с защитником «Олимпа-Долгопрудного» Николасом Лоуренсом. Контракт рассчитан на 2,5 года.

Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 250 тысяч евро. В этом сезоне нигериец провел в ФНЛ 22 матча и отдал две результативные передачи.