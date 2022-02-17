«Рубин» заплатит КАМАЗу за Тесленко 20 миллионов рублей

По информации «СЭ», «Рубин» заплатит за трансфер защитника КАМАЗа Егора Тесленко 20 миллионов рублей. Ранее игрок находился на просмотре в казанском клубе. Сегодня «Рубин» объявил о переходе 21-летнего игрока.

Казанцы заключили с Тесленко контракт на 4 года. Ранее игрок выступал за КАМАЗ, молодежную команду ЦСКА, «Кубань» и «Урожай».

В сезоне-2021/22 игрок провел 23 матча за КАМАЗ в ФНЛ и забил 5 голов. Также им интересовались «Локомотив» и «Сочи».