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Сегодня, 14:59

«Рубин» заплатит КАМАЗу за Тесленко 20 миллионов рублей

Владислав Зимагулов
Корреспондент

По информации «СЭ», «Рубин» заплатит за трансфер защитника КАМАЗа Егора Тесленко 20 миллионов рублей. Ранее игрок находился на просмотре в казанском клубе. Сегодня «Рубин» объявил о переходе 21-летнего игрока.

Казанцы заключили с Тесленко контракт на 4 года. Ранее игрок выступал за КАМАЗ, молодежную команду ЦСКА, «Кубань» и «Урожай».

В сезоне-2021/22 игрок провел 23 матча за КАМАЗ в ФНЛ и забил 5 голов. Также им интересовались «Локомотив» и «Сочи».

Футбол
ФК Рубин (Казань)
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 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
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 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
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 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Спартак

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