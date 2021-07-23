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Валерий Карпин назначен новым главным тренером сборной России по совместительству

20:00
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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РФС сообщил о назначении Валерия Карпина новым главным тренером сборной России. 52-летний специалист будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде.

Контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года — с возможностью дальнейшего продления соглашения.

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Один из лучших футболистов в истории сборной России начал тренерскую карьеру в 2009 году в «Спартаке», выиграл с красно-белыми два серебра чемпионата России (2009, 2011/12). Также Карпин тренировал «Мальорку» и «Торпедо» из Армавира. С 2017-го возглавляет «Ростов».

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Напомним, что после Евро-2020 пост главного тренера сборной России покинул Станислав Черчесов.

В сентябре в рамках отбора ЧМ-2022 сборная России сыграет с Хорватией (1 сентября, дома), Кипром (4 сентября, в гостях) и Мальтой (7 сентября, дома). После трех матчей цикла у команды — 6 очков.

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Материалы сюжета: Сборная России: назначение Карпина новым тренером, отставка Черчесова после Евро 2020, главные новости