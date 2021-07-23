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Зарема Салихова ждет назначения Карпина в сборную России

19:56
Зарема Салихова. Фото Telegram-канал Заремы Салиховой.
Зарема Салихова. Фото Telegram-канал Заремы Салиховой.
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Зарема Салихова, супруга председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна, намекнула на назначение Валерия Карпина главным тренером сборной России.

«Ждем, — написала Салихова в своем Telegram-канале и опубликовала фото Карпина. — У меня все дети блондины с карими глазами, поэтому пусть будет Валера, а не Бердыев».

52-летний Карпин работает в «Ростове» с 2017 года. В прошлом сезоне команда под руководством специалиста заняла 9-е место в РПЛ.

Дополнительная информация:

https://t.me/zaremaplayboy/907

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