Зарема Салихова ждет назначения Карпина в сборную России
19:56
Зарема Салихова, супруга председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна, намекнула на назначение Валерия Карпина главным тренером сборной России.
«Ждем, — написала Салихова в своем Telegram-канале и опубликовала фото Карпина. — У меня все дети блондины с карими глазами, поэтому пусть будет Валера, а не Бердыев».
52-летний Карпин работает в «Ростове» с 2017 года. В прошлом сезоне команда под руководством специалиста заняла 9-е место в РПЛ.
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