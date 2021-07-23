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Карпин назвал работу в сборной России ответственным и интересным этапом в карьере

20:02
Валерий Карпин. Фото РФС
Валерий Карпин. Фото РФС
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Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал свое назначение.

«Благодарю Российский футбольный союз за оказанное доверие. Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду — большая честь и высокая оценка его работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере.

Сейчас перед командой стоит задача по отбору на Чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить», — заявил Валерий Карпин. Его слова приводит сайт РФС.

Специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове». В сборной России он сменил Станислава Черчесова, который покинул команду после Евро-2020.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214033

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: назначение Карпина новым тренером, отставка Черчесова после Евро 2020, главные новости