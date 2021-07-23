Карпин назвал работу в сборной России ответственным и интересным этапом в карьере
20:02
Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал свое назначение.
«Благодарю Российский футбольный союз за оказанное доверие. Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду — большая честь и высокая оценка его работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере.
Сейчас перед командой стоит задача по отбору на Чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить», — заявил Валерий Карпин. Его слова приводит сайт РФС.
Специалист будет совмещать работу в сборной и в «Ростове». В сборной России он сменил Станислава Черчесова, который покинул команду после Евро-2020.
Дополнительная информация:
Результаты опроса
проголосовало: 74911Все опросы
Кто должен тренировать сборную России после отставки Черчесова?
Виллаш-Боаш
2.8%
Карпин
23.6%
Лев
14.3%
Петкович
7.8%
Семак
5.3%
Слуцкий
8.2%
Тедеско
8.5%
другой топовый иностранец
6.5%
другой молодой иностранец
3.5%
другой свободный россиянин
15.5%
другой тренер клуба РПЛ
4.0%
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Материалы сюжета: Сборная России: назначение Карпина новым тренером, отставка Черчесова после Евро 2020, главные новости
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