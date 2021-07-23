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РФС назвал условия работы Карпина со сборной России

20:02
Валерий Карпин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин будет занимать аналогичный пост в сборной России по футболу, сообщает официальный сайт РФС.

Контракт с Карпиным будет подписан 26 июля 2021 года, его условия уже согласованы. Соглашение будет действовать до 31 декабря 2021 года — с возможностью дальнейшего продления. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и клубе.

52-летний российский специалист работает в «Ростове» с 2017 года. В минувшем сезоне дончане под руководством Карпина заняли 9-е место в РПЛ.

Ранее Карпин тренировал армавирское «Торпедо», «Мальорку» и «Спартак». Вместе с красно-белыми он дважды выигрывал серебро чемпионата России (2009, 2011/12).

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214033

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