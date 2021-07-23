РФС назвал условия работы Карпина со сборной России
20:02
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин будет занимать аналогичный пост в сборной России по футболу, сообщает официальный сайт РФС.
Контракт с Карпиным будет подписан 26 июля 2021 года, его условия уже согласованы. Соглашение будет действовать до 31 декабря 2021 года — с возможностью дальнейшего продления. В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и клубе.
52-летний российский специалист работает в «Ростове» с 2017 года. В минувшем сезоне дончане под руководством Карпина заняли 9-е место в РПЛ.
Ранее Карпин тренировал армавирское «Торпедо», «Мальорку» и «Спартак». Вместе с красно-белыми он дважды выигрывал серебро чемпионата России (2009, 2011/12).
Дополнительная информация:
Опрос
проголосовало: 5721Все опросы
Кто выиграет РПЛ в сезоне-2021/22?
Читайте также
13
Зачет
vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: назначение Карпина новым тренером, отставка Черчесова после Евро 2020, главные новости
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю