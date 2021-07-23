Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Дюков прокомментировал назначение Карпина на пост главного тренера сборной России

20:02
Александр Дюков. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Дюков. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

Сегодня, 23 июля, 52-летний специалист возглавил национальную команду. Он будет совмещать работу в «Ростове» и сборной.

«Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России. После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе «Ростов». Сборная для него — новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять», — цитирует Дюкова официальный сайт РФС.

Напомним, что после Евро-2020 пост главного тренера сборной России покинул Станислав Черчесов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Опрос

проголосовало: 65
Все опросы
Что ждет Валерия Карпина в сборной России?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Валерий Карпин назначен новым главным тренером сборной России по совместительству
РФС назвал условия работы Карпина со сборной России
Сборная России приняла участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады в Токио
«Буду болеть за Сашу. Мы с ним говорим на одном языке». Мурат Гассиев — про Усика, Джошуа, MiyaGi и Черчесова
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: назначение Карпина новым тренером, отставка Черчесова после Евро 2020, главные новости
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры