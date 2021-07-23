Дюков прокомментировал назначение Карпина на пост главного тренера сборной России

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

Сегодня, 23 июля, 52-летний специалист возглавил национальную команду. Он будет совмещать работу в «Ростове» и сборной.

«Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России. После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе «Ростов». Сборная для него — новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять», — цитирует Дюкова официальный сайт РФС.

Напомним, что после Евро-2020 пост главного тренера сборной России покинул Станислав Черчесов.