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Слуцкий: «Фернандес сказал, что действительно очень устал»

21:55
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Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий отреагировал на новость о том, что защитник ЦСКА Марио Фернандес завершил международную карьеру.

— Сегодня Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России. Как вы отнеслись к этому, и в целом что скажете о его карьере в национальной команде?

— Я недавно виделся с Марио. Мы с ним мило общались на смеси русского, португальского и языка жестов, который он освоил в совершенстве. И он мне сказал, что действительно он очень устал. Все-таки это тяжело, он играет в очень энергозатратный футбол, у него было много сотрясений, переломов носа, челюсти. Это игрок со сверхсамоотдачей, и мы должны уважать его решение. Думаю, как он благодарен нашей стране, в частности национальной сборной, за те возможности, которые дала ему наша страна, в частности четвертьфинал чемпионата мира. Так и мы должны сказать ему огромное спасибо, поблагодарить и пожелать удачи в играх за ЦСКА.

Дополнительная информация:

https://rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-dva-bystryh-gola-povliyali-na-igru

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Иван Шитик все материалы автора

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