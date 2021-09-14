Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов в интервью «СЭ» оценил физическую форму голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме в начале нового сезона РПЛ.

«Радует, что Гильерме уже который матч стоит на ноль. Я еще и в прошлом сезоне отмечал, что он 14 игр отстоял на ноль. Для меня это серьезное достижение. Честно говоря, если бы было какое-то голосование, то я бы проголосовал за вызов Гильерме в сборную России на Евро-2020. Но тренерский штаб так решил. Я не думаю, что он на пике. Пик — это какое-то одномоментное состояние. Здесь правильнее определить, что он стабильно хорошо выглядит, стабильно играет и показывает высокий уровень. Эта стабильность выглядит не как пик. Если мы говорим о горах, то это скорее высокое плато», — сказал Филимонов «СЭ».