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Сегодня, 15:28

Президент РФС Дюков объяснил решение отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию

Константин Белов
Корреспондент
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Александр Дюков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил решение организации отказаться от перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

В среду, 20 декабря состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.

«На исполкоме обсуждался вопрос участия сборных команд в официальных соревнованиях. Нам важно, чтобы эта ситуация как можно скорее разрешилась. На данный момент есть определенный прогресс во взаимоотношениях с УЕФА. В частности, есть допуск наших юношеских команд до соревнований в 2024 году. Безусловно, мы не до конца удовлетворены результатами переговоров. У нас есть определенное время для принятия решений. Опция по смене конфедерации никуда не уйдет. Эта опция есть. Такой возможностью мы можем воспользоваться если не в этом году, то в следующем.
Но на данный момент отсутствует гарантия перехода. Можно выйти из УЕФА, но нет гарантии, что нас примут в АФК. Есть страны, которые нас поддерживают, но сам переход не будет простым. Сам по себе переход не будет означать, что мы автоматически сможем принимать участие в официальных матчах. Чтобы это произошло, чтобы переход был гарантирован, нам очень важна позиция и поддержка ФИФА. Для этого нужно снятие запрета на участие в отборочном турнире чемпионата мира. Пока это решение не отменено, мы договорились работать в этом направлении», — сказал Дюков.

УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой в феврале 2022 года.

В сентябре 2023 года УЕФА допустил сборные России среди игроков до 17 лет до участия в международных турнирах, но позднее решение было отменено из-за того, что ряд сборных отказались играть против россиян.

Александр Дюков заявил, что допуск сборных России до 17 лет продолжает действовать, но УЕФА пока не смог найти технического решения для осуществления этого. По словам президента РФС, российская сборная сможет участвовать в отборочном турнире следующего чемпионата Европы до 17 лет.

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