Представитель Захаряна считает, что Арсен сможет заменить Головина в сборной России

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, прокомментировал попадание игрока в расширенный список сборной России на матч с Белоруссией.

«С Арсеном о вызове еще не разговаривали. Сможет ли он занять место в составе при отсутствии Головина? Вопросы по тактической схеме и основным игрокам нужно адресовать главному тренеру. Мое личное мнение, что Арсен заслужил, но решать Карпину», — цитриует Metaratings.ru Голубина.

7 июня сборная России в Минске проведет товарищеский матч против Белоруссии. Игра пойдет в зачет рейтинга ФИФА.