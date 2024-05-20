Коррупционный скандал на ЧМ в Чехии. Федерация занизила прибыль, чтобы получить деньги от государства

Турнир проходит успешно, но чиновники решили провернуть хитрую схему.

Чемпионат мира по хоккею-2024 получается успешным для ИИХФ и организаторов — большинство матчей проходят при аншлагах, есть неожиданные результаты и при этом в плей-офф, видимо, пробьются все сильнейшие. Даже отстранение России и Белоруссии мало сказывается на ажиотаже внутри страны. При этом перед стартом турнира в Чехии разгорелся коррупционный скандал из-за ЧМ. «СЭ» рассказывает, в чем же дело и как это может сказаться на финансах ИИХФ.

«Убыточный» чемпионат мира

Перед стартом каждого турнира организаторы подсчитывают возможную выручку от ЧМ. Это стандартная практика, необходимая в том числе для отчета перед ИИХФ и местными министерствами спорта. Оргкомитет рассказывает, сколько билетов продано на определенную дату, за какую цену и какой в целом ажиотаж к турниру в городах-хозяевах и стране.

Так же поступила и федерация хоккея Чехии. ЧМ-2024 — первый большой турнир в стране за девять лет, и тогда чемпионат оказался успешным с экономической и маркетинговой точки зрения. Был установлен рекорд как по посещаемости, так и по доходам с продажи билетов.

Учитывая, что инфраструктура осталась такой же (ЧМ снова проходит на 17-тысячной арене в Праге и 9-тысячной в Остраве), можно было рассчитывать на отличную заполняемость. Более того, из-за инфляции пришлось чуть поднять цены на билеты. Вот только, по крайней мере на бумаге, все получилось несколько иначе.

Оказалось, что, согласно расчетам федерации, ЧМ-2024 может получиться убыточным. На заседании перед Национальным спортивным агентством (местное министерство спорта) было заявлено, что выручка от билетов составит лишь 457 миллионов крон (около 18,5 миллиона евро, или 1,82 миллиарда рублей по курсу валют на середину мая).

Часть денег добавится благодаря спонсорам и реализации ТВ-прав. Но этого все равно не хватит, чтобы окупить турнир. По подсчетам федерации, для выхода в ноль потребуется заработать 903 миллиона крон (свыше 3,6 миллиарда рублей). При этом в 2015-м выручка непосредственно с матчей составила 703 миллиона крон, а чистая прибыль с ЧМ — 398,4.

На этом фоне чешские СМИ начали раскапывать информацию, как же так получилось. И, видимо, обнаружили большую коррупционную схему, от которой в федерации сейчас открещиваются.

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Хитрый маневр ради субсидий

Чешский портал iDnes Premium, проанализировав финансовые расходы и запросы федерации, за месяц до старта чемпионата заявил, что организация могла намеренно занизить прогнозируемую прибыль от ЧМ-2024. Все ради одного: турнир должен был показаться убыточным ради субсидий от правительства.

Федерация запросила из государственных источников 310 миллионов крон (1,24 миллиарда рублей). Из них 200 она хотела получить от Национального агентства, а оставшиеся средства — из бюджетов Праги, Остравы и Моравско-Силезского края, где проходят игры турнира. И, к удивлению журналистов, власти прислушались и выделили деньги.

При этом, согласно законам Чехии, организаторы не могут претендовать на субсидии от государства, если турнир прогнозируется прибыльным. Получать деньги от правительства могут лишь соревнования, которые гарантированно будут экономически провальными. Либо имеют культурно-массовую значимость, например, юниорские турниры. Естественно, что ЧМ-2024, за плечами которого есть успешный чемпионат в 2015-м, ни по каким критериям не должен был подходить.

Об этом же заявил и бывший глава хоккейной федерации Томаш Краль, которого в 2022-м сменил Алоиз Гадамчик. Он публично раскритиковал финансовые прогнозы.

«Теперь, когда билеты распроданы, а мы видим большой ажиотаж в стране, заявления, что выручка от билетов будет на 246 миллионов крон меньше, чем в 2015-м, не имеют никакого смысла», — заявил Краль.

Портал iDnes Premium уже после начала ЧМ-2024 опубликовал новый материал по теме. По информации журналистов, выделенные 200 миллионов крон (чуть менее 800 миллионов рублей) будут невозвратными. То есть даже если чемпионат выйдет в плюс, что более чем реально на данный момент, федерация оставит все деньги себе.

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Подкуп на выборах главы федерации

Руководство чешского хоккея отказалось отвечать на вопросы журналистов о том, почему они оценили доходы с ЧМ-2024 именно так. В пресс-службе заявили, что в реальности спрогнозировать прибыль или убыток невозможно, так как все затраты меняются. В апреле в федерации заявили, что продолжается тендер на предоставление услуг.

Представитель федерации Анета Леднова даже сказала, что расходы на организацию турнира увеличились из-за мартовского теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве. По ее словам, из-за этого потребовалось выделить дополнительные средства для обеспечения безопасности хоккеистов и болельщиков. И не только на аренах, но и в фан-зонах в Праге и Остраве.

Также она отметила, что в сравнении с 2015-м резко увеличилась цена на аренду спортивных площадок (в том числе и тренировочных), а также гостиниц. Все эти расходы берут на себя организаторы. Поэтому некорректно сравнивать нынешние затраты и те, что были девять лет назад.

Возможно, что так оно и есть: расценки в Европе действительно поменялись. Однако это никак не объясняет занижение выручки с билетов. И если субсидии и требовались, то не в таком объеме. На этом фоне логично заговорили о коррупции.

Еще в феврале бывший глава Экстралиги (чемпионата Чехии) Йозеф Ржезничек обвинил нынешнее руководство федерации в раздаче денег клубам. В ней и не скрывали, что команды действительно получали деньги (по два миллиона крон), но они якобы были выделены для продвижения турнира. Например, чтобы клубы рекламировали ЧМ в своих городах.

Однако, по мнению Ржезничека, на самом деле деньги выделялись не для рекламы чемпионата мира, а для покупки голосов. Клубы должны будут проголосовать за Гадамчика на июньских выборах главы федерации. Также экс-руководитель Экстралиги заявил, что если федерация хотела улучшить финансовое положение чешских команд, то она могла это сделать после ЧМ-2024. К примеру, частично разделив прибыль с турнира.

В федерации эти претензии назвали необоснованными: мол, выделенная сумма была изначально прописана маркетинговым отделом. На пресс-конференции за несколько дней до старта ЧМ-2024 Гадамчику пришлось уходить от вопросов журналистов. Но некоторые ответы он все-таки дал.

Так, итоговые выплаты клубам составили не два миллиона, о которых заявлялось изначально, а три. Гадамчик отметил, что этот дополнительный миллион — вовсе не взятка. Также он отметил, что у федерации появились дополнительные расходы в нынешнем году, например, на строительство Зала славы чешского хоккея.

«Хоккей не принадлежит мне, меня выбрали работать. У нас есть обязанность — давать деньги клубам. И это не покупка голосов. После ЧМ будет проведена экономическая проверка, на которую будут приглашены представители всех клубов. И если турнир станет прибыльным, то они решат, куда пойдут деньги», — заявил Гадамчик журналистам.

Фото Global Look Press

Большие прибыли чешского бизнеса

Если для федерации ЧМ-2024 будет «неприбыльным», то для всей страны — еще как. По мнению руководителя Института туризма и агентства CzechTourism Петра Янечека, страна (прежде всего Прага и Острава) в мае заработает более двух миллиардов крон (около 80 миллионов евро, или почти 8 миллиардов рублей).

В эту сумму входит вся экономика — гостиницы, рестораны, пивовары и прочий бизнес. Да, обычно в мае в Праге и так много туристов, но, по мнению Янечека, именно чемпионат мира стал основным драйвером для путешественников. Причем как местных, так и иностранных. Например, в Остраву приехали тысячи поляков, чья сборная вернулась на ЧМ спустя 22 года. Во многом из-за отстранения России и Белоруссии.

В Праге и Остраве были построены специальные фан-зоны с бесплатным входом. В столице — на семь тысяч мест, а в моравском городе — на пять. Местные жители уже жалуются, что организаторы продают очень дорогое пиво — примерно по 450 рублей за бокал. Примерно столько же оно стоит в лучших барах Праги. Но все равно зрителей очень много, особенно на матчах чешской сборной.

Сама ИИХФ также в этом году получит рекордную выручку. Активировалось новое соглашение с компанией Infront Sports and Media. Именно она продает ТВ- и коммерческие права, а не федерация. Взамен ИИХФ получит с 2024-го по 2033-й более 500 миллионов швейцарских франков — около 50 в год (примерно 5 миллиардов рублей). Обычно такие большие суммы федерация зарабатывает лишь во время Олимпиад благодаря отчислениям МОК.

Непосредственно матчи на ЧМ-2024 существенного влияния на финансы ИИХФ не окажут — федерация забирает лишь 10 процентов дохода с билетов, мерча и прочих услуг. Так, на ЧМ-2022 ИИХФ получила лишь 728 тысяч франков от билетов. На фоне выплат от Infront потерянные из-за скандала миллионы крон — это совсем немного. Но с российским рынком (от ТВ-компаний и спонсоров) заработки всех сторон были бы однозначно большими.