Что еще русского можно запретить на Олимпиаде в Париже? Вредные советы

Оригинальные идеи от автора «СЭ» в связи с имеющимися запретами.

В 2024 году запрет на символику России на Играх в Париже станет еще жестче, чем раньше. В Токио приезжала сборная Олимпийского комитета России, на флаге которого все же есть три заветных цвета. Тогда на одном из теннисных матчей корреспондент «СЭ» в качестве эксперимента развернул триколор на трибунах, но примерно через 20 минут представители Международной федерации тенниса попросили убрать его, обосновав, что «журналистам любой страны в принципе нельзя болеть». В Пекине сборная обзавелась знаменами ОКР и праздновала победы с ними.

В Париже нет как таковой сборной россиян — это индивидуальные нейтральные атлеты, у которых есть флаг и гимн, но нет команды. Помимо спортсменов допускается минимальный персонал, но никакой официальной делегации. В последние дни МОК вышел с инициативой применить все те же ограничения к журналистам. Кроме того, МВД Франции отказал в допуске к работе российским волонтерам.

Обозреватель «СЭ» решил подойти к вопросу еще тщательнее и нашел в Париже целые улицы и кафе, которые стоило бы убрать с карт на три недели.

Что (кажется) запрещено сейчас?

В недрах сайта МОК есть файл, в котором подробно описывается, какие символы нельзя использовать спортсменам и, судя по всему, будут запрещены всем россиянам на территории Игр. Территория — это как минимум все стадионы, пресс-центры и другие объекты инфраструктуры, относящиеся к оргкомитету. Про аэропорты, по крайней мере пока, ничего не говорилось. То есть развернуть российский флаг там, если вы прилетели поболеть из России, можно (пока).

Что точно прописано в документе для спортсменов и, судя по всему, будет в вольной трактовке применяться к журналистам и зрителям:

«Спортсмены и их вспомогательный персонал должны воздерживаться от любой деятельности или коммуникации, связанной с национальным флагом, гимном, гербом или любым другим символом Российской Федерации, Республики Беларусь, их национальных федераций или НОК, или от поддержки спецоперации (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Прим. «СЭ») на Украине (включая, но не ограничиваясь, символ «Z», георгиевские цвета и любые другие военные эмблемы и лозунги) в любом официальном месте или в средствах массовой информации (включая интервью, социальные сети — ретвиты, репосты и т. д.) до, во время и после Олимпийских игр в Париже. Спортсмены и их вспомогательный персонал не должны делать заявлений от имени кого-либо, кроме как себя», — говорится в документе.

Символика спортсменов и персонала также «не может включать любые коммерческие или некоммерческие эмблемы или опознавательные знаки любых российских или белорусских организаций или образований, а также любое выражение (сообщение, графический элемент, символ и т. д.), имеющее прямой или косвенный политический подтекст». Вряд ли вас остановят на трибуне в футболке Bosco, но если на ней будет изображено что-то вроде «1941-1945. Можем повторить» — вопросы возникнут.

Фото Reuters

Что еще можно запретить?

Однако избежать российского следа в Париже Международному олимпийскому комитету будет крайне непросто. Как минимум — из-за тесных исторических и культурных связей стран. Так, из пяти тысяч топонимов в столице минимум пять десятков относятся к России: от Волжской улицы до улицы Марии Скобцовой — русской белоэмигрантки, которая приняла постриг во Франции, была членом французского Сопротивления во Вторую мировую и замучена насмерть в концлагере за месяц до окончания войны.

Над какими еще запретами предстоит подумать МОК:

1. Упоминания улиц, связанных с Россией. Так, маршрут шоссейной велогонки будет проходить мимо моста Александра III и в опасной близости от бульвара Севастополь. В идеале — завесить все названия и указатели. Корт для пляжного волейбола сооружают прямо под Эйфелевой башней на Марсовом поле, а там есть аллея Отказников — граждан СССР с еврейскими корнями, которых не отпускали в Израиль. С этим тоже нужно что-то делать.

2. Если на картинке рискуют засветиться некие бистро — безусловно, их надо успеть закрыть. Название «бистро» вошло во французский обиход после захвата Парижа русскими войсками в 1814 году. Тогда казаки подгоняли местных официантов в ожидании заказа, выкрикивая призыв: «Быстро!» Мои подсчеты показали около 77 бистро только в центре Парижа в километровой близости от олимпийских объектов.

3. Отдельный вопрос — что делать, если, к примеру, какой-нибудь сербский болельщик случайно перевернет свой флаг, перепутает верх и низ или захочет позаниматься гимнастикой и встанет на голову? Видимо, его придется мгновенно депортировать.

4. Отдельный вопрос — отслеживать то, что говорят россияне, которые все же приедут в Париж (или диаспора, которая захочет посетить соревнования). По идее, нужны «жучки» со встроенной программой Shazam, которая умеет определять песню по фрагменту. Например, если россиянин сказал «боже», то система напрягается и ждет слов «царя храни». И сразу включает сигнализацию, если эти слова были произнесены.

Почему? В документах МОК есть следующее ограничение: если вы вдруг летите в Париж поддержать наших (или чужих), обратите внимание: «Зрителям запрещается приносить флаги и другие предметы, которые могут ассоциироваться с Российской Федерацией или Республикой Беларусь (современные и исторические), на любые официальные площадки «Парижа-2024». Государственные гимны России и Белоруссии (или любой гимн, связанный с Российской Федерацией или Республикой Беларусь) не должны исполняться ни в какой момент во время мероприятия в любом официальном месте или на любой другой территории, контролируемой организационным комитетом «Париж 2024».

Из этой логики можно вывести, что нельзя, к примеру, исполнять «Боже, царя храни» или слова гимна девяностых «Патриотическая песнь» Глинки (их написали — и аккурат после этого гимн поменяли). Но, по идее, «Катюша» или «Косил Ясь конюшину» допустимы.

5. Ну и отдельная тема — что будут делать французские власти и оргкомитет, если:

1) Кто-то из спортсменов других стран захочет показать российский флаг, как белорусский паралимпиец Андрей Фомочкин на церемонии открытия Рио-2016. Вероятно, дисквалификация и депортация.

2) Зарубежные телекомпании упомянут действующего олимпийского чемпиона из России или просто скажут о национальности нейтрального атлета (белорусов и россиян надо же как-то отличать). Вероятно, лишение аккредитации и закрытие всей телекомпании, выдача метел и исправительные работы в Булонском лесу.

3) СМИ захотят отразить победы россиян и белорусов (а они будут) в командном зачете. Вероятно, кусок экрана на компьютере, где будет виджет с медальным зачетом, вырвут из всех мониторов в пресс-центре.

То ли еще будет.