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Сегодня, 06:07

Радченко: «Зенит» станет чемпионом России"

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал победу команды в матче 29-го тура РПЛ против «Ахмата» (5:1).

— «Зениту» надо было обыгрывать «Ахмат». Никакой другой результат команду не устраивал, — приводит слова Радченко «РБ Спорт». — План тренерского штаба сработал. Быстрый гол повлиял на игру. Что касается Кассьерры, у него была голевая засуха, но это свойственно нападающим. Вряд ли кто-то прогнозировал, что он забьет пять мячей.

— Кто станет чемпионом?

— Не припомню, когда у нас была подобная чемпионская гонка. Для болельщиков такая ситуация в чемпионате — это здорово. Очень трудно предположить, кто займет первое место, но, думаю, этой командой будет «Зенит».

После 29-го тура «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-radchenko-zenit-stanet-chempionom-rossii/
Дмитрий Радченко
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
7
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 2 : 1
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 1 : 5
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Матео Кассьерра

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 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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 15
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Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Максим Глушенков

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Константин Тюкавин

Динамо

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Зенит

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