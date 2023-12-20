Исполком РФС отказался от идеи перехода в Азию

Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заключительном заседании в 2023 году обсудил вопрос перехода в Азию.

Все члены исполкома посчитали, что переход в Азию без гарантий от ФИФА, не имеет смысла. РФС продолжит усилия по возвращению к международным соревнованиям через УЕФА.

Ранее УЕФА принял решение допустить сборную России для участия в отборе на чемпионат Европы до 17 лет, но пока не смог найти технического решения. Президент РФС Александр Дюков рассказывал, что оно продолжает действовать и в следующем розыгрыше Евро до 17 лет сборная России сможет участвовать в отборе.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.