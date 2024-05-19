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Париж-2024

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МВД Франции не отвечает на письмо российских волонтеров об участии в Олимпиаде

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Министерство внутренних дел Франции с начала мая не отвечает на коллективное письмо российских волонтеров, которым отказали в работе на Олимпийских играх в Париже.

«В начале мая нами было составлено коллективное письмо на имя министра внутренних дел Франции, которое передали в МВД российские волонтеры, проживающие в этой стране. Прошло больше двух недель — ответа нет», — цитирует ТАСС одного из волонтеров.

Власти Франции отклонили заявки российских волонтеров на аккредитацию на Олимпийские игры, которые пройдут в Париже в 2024 году.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. Всего на Олимпиаде будет разыграно 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Источник: ТАСС
Олимпиада
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