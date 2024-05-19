«Эта игра все еще в моей голове». Кузнецов и Орлов переживают вылет из Кубка Стэнли

Российские хоккеисты «Каролины» после поражения в серии с «Рейнджерс».

Два чемпиона из «Вашингтона»

«Харрикейнз» несколько сезонов подряд входят в число команд-претендентов. Клуб из Роли выиграл единственный в своей истории Кубок Стэнли в 2006 году. Главным тренером той чемпионской команды был возглавляющий сейчас «Рейнджерс» Питер Лавиолетт, капитаном — Род Бриндамор. Легенда теперь завершил шестой сезон в качестве главного тренера «Каролины». С ним «Ураганы» дважды играли в финале Восточной конференции, однажды выбыли в первом раунде и теперь в третий раз — во втором.

«Каролина» в этом плей-офф прошла «Айлендерс», против «Рейнджерс» дважды обидно уступила в овертайме, затем дважды устояла на грани вылета при счете в серии 0-3 и до третьего периода шестого матча на своем льду дважды вела с перевесом в два гола. Лучший клуб регулярного чемпионата в очередной раз перевернул игру, во второй раз за три года добрался до финала конференции и теперь сойдется с «Флоридой». Год назад в главной серии «Востока» против «Пантерз» играли как раз «Харрикейнз».

В этом сезоне «Каролина» в том числе полагалась на чемпионский опыт двух бывших звезд «Вашингтона» — Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова. Оба провели в системе столичного клуба почти 11 лет и вместе с капитаном Александром Овечкиным составили русскую тройку обладателей Кубка Стэнли-2018. Расставание с «Кэпиталз», в котором защитник и центрфорвард вполне могли провести всю североамериканскую карьеру, получилось непростым и эмоциональным для всех сторон.

Орлов расстался с «Вашингтоном» в начале 2023-го после обмена в «Бостон» и летом присоединился к «Каролине» в статусе свободного агента. Защитник получил место в третьей паре обороны и не слишком убедительно провел первую половину сезона, весной после воссоединения со старым другом из золотой молодежки-2011 вернул уверенность с пользой для команды.

История и маршрут Кузнецова знакомо вышли более запутанными. Центрфорвард проводил очередной невразумительный сезон, в начале февраля попал в программу помощи хоккеистам НХЛ, затем прошел драфт отказов и отправился в «Херши», с фарм-клубом вашингтонцев на автобусе доехал до города Шарлотт в Северной Каролине и после обмена быстро добрался на тренировку «Кейнз». Нападающий говорил о намерении использовать последний шанс, оставаться собой и исполнять полезную роль. Он блеснул в регулярке и затем в плей-офф при перемещении в четвертую тройку атаки — со своими фишками, замедленным буллитом и празднованием «птичкой».

Евгений Кузнецов. Фото USA Today Sports

«Признателен за возможность все еще играть в НХЛ»

Кузнецов после года со всеми трудностями и вызовами вроде как остается в привычном настроении. В общении с североамериканскими журналистами челябинец не упускал возможности в своем стиле пошутить и посмеяться при всем разочаровании из-за досрочного вылета из Кубка Стэнли.

Центрфорвард в первой части сезона в «Вашингтоне» в 43 матчах набрал 17 (6+11) очков при показателе «минус 11». После обмена в «Каролину» весной в регулярном чемпионате у него 20 игр, 7 (2+5) очков и плюс-минус «0». Статистика форварда в плей-офф — 6 (4+2) в 10 матчах и «плюс 1». Россиянин пропустил вторую игру серии с «Рейнджерс» по решению тренера, после чего отметился первым голом в четвертом матче и победной шайбой в пятом.

Контракт 32-летнего Кузнецова рассчитан еще на год. И первый вопрос — сделал ли он достаточно для продолжения карьеры в «Каролине» в попытке использовать свой последний шанс.

«Да, я считаю, для меня это была прекрасная возможность. Хотел бы поблагодарить людей, которые сделали это реальным. Я пришел и пытался быть собой, старался помогать команде выигрывать. Знаете, к сожалению, есть определенное горькое послевкусие прямо сейчас из-за такого окончания года. Когда мы уступали 0-3, я думал: окей, давайте возьмем хотя бы одну игру. Не все было настолько плохо, это не выглядело так. Мы взяли одну, взяли вторую, и перед шестой игрой думал вот о чем. Знаете, я давно играю, и обычно, когда проигрываешь, едешь домой — и вроде как рад, что-то такое. Но тут по каким-то причинам поймал себя на мысли: мужик, если мы вылетим, это будет отстой, потому что мы перевернули серию и начали играть лучше. И это на самом деле отстойно. После этого матча было очень тяжело. Это вроде как одна из таких игр, которые я, вероятно, никогда не забуду. Считаю, мы заслужили седьмой матч. Быть может, мы бы его проиграли или все же победили, вне зависимости от этого как минимум заслужили победу в шестом матче. К сожалению, этого все же было недостаточно. Знаю, эта команда может не остаться прежней, для меня здесь все еще новый коллектив, просто надеюсь, что это лето поможет нам стать лучше, вернуться и быть сильнее», — сказал Кузнецов.

Евгений выбрал самый запоминающийся момент в своей недолгой карьере в Роли: «Да, это первый день, наверное, когда я прилетел сюда из Шарлотта. Это было потрясающе. Еще где-то в 11.30 я все еще был в Шарлотте, а в час уже тренировался здесь после пропуска порядка 45 дней, хах. Провел пару занятий в «Херши», 12 часов ехал на автобусе и все такое. Вся неделя была веселой и незабываемой».

Центрфорвард оценил роль игроков с чемпионским опытом на примере «Вашингтона», который много лет считали вечным кубковым неудачником (и все же ошибались): «Да, я считаю, что это просто невозможно сделать с одним или двумя-тремя парнями. Многие ребята должны показать, что они принимают свои роли в команде и выполняют их. Работают друг за друга, помогают друг другу, всегда и везде. Знаете, невозможно заменить тренера, одного или трех игроков, а потом думать, что все поменяется. Нет, это не так. Это зависит от каждого парня. Знаете, подобное тяжело построить, и я чувствую, что эта команда движется к такому. Речь про отношение: не про 56-ю игру в регулярном чемпионате и что-то такое, а о том, что мы собираемся быть в плей-офф и к этому движемся. Это из того ряда, что вы не расходуете свою энергию и не ходите довольными после победы в игре 53 или 61, что все хорошо и что бы там ни было, продолжаете работать и знаете свою цель. Вот почему в команде нужны ребята постарше. Они всегда помогают тебе и знают, когда стоит улыбаться, а когда — нет. Они знают, когда стоит собрать команду на совместное мероприятие или сделать что-то такое. Вот почему нам нужны такие парни. И лично у меня всегда были отличные лидеры рядом. И в команде, в которой играл ранее, было нечто феноменальное. Более возрастные и более молодые ребята учились друг у друга. Это был отличный опыт».

Россиянин отдельно ответил на вопрос о своей роли в ситуации без привычного числа игровых минут: «Да, только что говорил об этом, это одна из таких вещей. Окей, что я должен делать — скулить и ныть из-за этого или быть собой, когда я могу каждый день выходить и помогать команде выигрывать? Да, для меня это тяжело, верно, [при таком числе минут на льду] трудно делать свой вклад в игру и быть собой, но я очень стараюсь думать о том, что лучше команде. И если это то, что от меня требуется сейчас, я здесь. А если что-то случится, я буду готов к чему-то другому».

Кузнецов нашел повод для шутки при вопросе, что узнал о себе за этот год со всеми испытаниями и необходимостью адаптироваться после первой в североамериканской карьере смены клуба: «Думаю, через два месяца наконец-то возникает вопрос, ха-ха. Много всяких эмоции, верно? Знаете, как сказал, я очень признателен за возможность быть здесь и все еще играть в НХЛ. Очень сложно подбирать слова, потому что в голове я все еще в шестой игре. Я обычно недолго переживаю о матчах, недолго думаю об игре. Но эта все еще в моей голове. С этим мне точно нужно что-то сделать. Как сказал, если бы проиграли в седьмом матче, это была бы другая история. Но та игра для меня лично — это отстой».

Евгений в конце разговора вернулся к теме, как сложно завоевать Кубок Стэнли и однажды все же стать чемпионом и раз за разом идти к цели и останавливаться не так далеко от нее: «Знаете, дело в том, что, когда мы выиграли, это было очень легко. Все слаженно работало, каждый день все складывалось точно и четко. Когда оглядываюсь назад, это просто восторг, и все на самом деле было настолько просто. Может, на этот раз у нас не все щелкало. Когда все отлажено, ты наслаждаешься каждым днем, каждый исполняет свою роль и все такое. Это было здорово».

Дмитрий Орлов. Фото USA Today Sports

«Сумел показать, что могу играть в этой команде»

Орлов столкнулся с трудностями в начале сезона в «Каролине». Дмитрий рассказал североамериканским журналистам о сложностях адаптации в системе Бриндамора при урезанном игровом времени.

Защитник в регулярном чемпионате провел 82 матча и набрал 26 (6+20) очков при показателе «плюс 4». В плей-офф у него 11 игр, 6 (2+4) очков и плюс-минус «0».

Контракт 32-летнего Орлова с «Кейнз» рассчитан еще на сезон. Отпуск перед ним начинается раньше запланированного.

«Да, если честно, прямо сейчас отстойно стоять здесь и говорить об этом. Всегда тяжело проигрывать в плей-офф. Считаю, у нас был шанс забрать матч и вернуться на седьмую игру. И что касается лично моего сезона, готов сказать, что первая половина была недостаточно хороша для меня, но во второй я вроде как смог прибавить и начал играть лучше, чувствовал себя комфортнее. Считаю, сумел показать, что могу играть в этой команде. Очевидно, впереди сложное лето. Сейчас большое разочарование. И мы не знаем, что случится в следующем сезоне. Вы знаете, многим ребятам нужно переподписываться. Возможно, здесь появится несколько других парней. Но все равно считаю, что у нас большой состав и хорошая команда», — сказал Орлов.

Дмитрий раскрыл тему, что изменилось для него в этом сезоне: «Я не так много играл в первой половине. И для меня лично, я это знаю, такое тяжело. Если не играешь много, то не вовлечен в игру, непросто подстроиться, но что есть. Вероятно, сейчас о таком стоит просто забыть и сосредоточиться на следующем сезоне, новом старте с командой. Как сказал, у нас хороший состав, есть лидеры, мы голодны и хотим побеждать».

Защитник обозначил общий план на лето: «Играя в лиге так много лет, ты знаешь, насколько сложно побеждать, а потому определенно стараешься быть ко всему готовым. Когда я появился в лиге, здесь был немного другой хоккей, знаете ли. Посмотрите сейчас — все быстрее, больше негабаритных игроков. Ты стараешься всегда адаптироваться, так что все еще способен играть и быть на хорошем уровне. Теперь важно хорошо провести лето и подготовиться, а потом играть друг за друга, потому что это важно. Если у вас внутри раздевалки все в порядке, это значимо и помогает команде становиться лучше».

Россиянин улыбнулся на вопрос, есть ли в составе этой «Каролины» подходящий набор игроков для больших достижений: «Ха, знаете, я не генменеджер. Вероятно, вы хотите увидеть, чтобы все остались, потому что у нас хорошая команда. Но это часть бизнеса, что отстойно, знаете ли. Я сам участвовал в паре [переходов], когда провел в «Вашингтоне» почти 12 лет и покинул клуб. Это непросто, особенно в ситуации, когда много лет играешь в одной команде. Но что есть, все адаптируются к такому, фокус — на своей жизни».

«Каролина» этим летом определенно может перестроить состав, но боссы клуба обозначили желание сохранить главного тренера. Бриндамор получает новый долгосрочный контракт, а вместе с тем еще шанс пройти путь до Кубка Стэнли. Хорошая или нет эта возможность для Кузнецова и Орлова, а также Андрея Свечникова и Петра Кочеткова — предстоит выяснить.