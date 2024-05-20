«Так матчи не сдаются. А как быть с 1:7 от «Балтики»?» Орлов о победе «Зенита» в Грозном и Джикии

Известный комментатор Геннадий Орлов — о победе «Зенита» над «Ахматом» и прощании «Спартака» с Георгием Джикией.

В матче с «Зенитом» «Ахмату» не хватило запала и Шелии

— «Зенит» крупно победил в Грозном. Надо признать, что «Ахмат» сыграл не лучший свой матч. Но хозяев можно отчасти понять. Ведь как надо действовать против питерцев? С полной самоотдачей прессинговать с первой по 90-ю минуту. Чаще всего применяется в таких случаях зонный прессинг, когда любого соперника прихватывают намертво. Это скорее баскетбольный термин, но и в футболе он тоже используется. Вспомните тотальный футбол Ринуса Михелса. Все оттуда пошло.

Но для такой манеры игры нужно много сил, предельная концентрация. А подопечные Адиева решили задачу, одержали пять побед кряду, здорово поднялись в таблице, стали героями. В итоге просто оказались не готовы к такой борьбе против команды Семака. Ну и гостям где-то повезло, что так рано был забит первый мяч. Из ничего.

Михаил Опарин в прыжке пытается защитить ворота «Ахмата». Фото ФК «Зенит»

Конечно, сказалось отсутствие Шелии. Он и вратарь добротный, и четко руководит обороной. У него есть эта необходимая харизма. Настоящий лидер! Это потеря.

Кассьерра поймал кураж, забил пять! Мог и шестой, но решил поделиться голевым счастьем с Сергеевым. Показал свой уровень. «Зенит» мне понравился предельной собранностью. Вендел сыграл на приличном уровне. А вот к Барриосу и Клаудиньо определенные вопросы все же есть. Особенно к колумбийцу. Многовато теряет мяч, отдает не туда. Вчера его «обокрали», но он в последний момент исправился. И такие вещи происходят достаточно часто. Не знаю... Может, немного снизил к себе требования? Но тот факт, что его сейчас не вызывают в национальную сборную, о чем-то ведь говорит, правда? Нет, он, конечно, старается, вчера к нему перешла капитанская повязка после замены Дугласа. Но все равно что-то не то...

Вчера Педро закрывал фланг. Много боролся, вгрызался в каждый мяч. А сколько раз его били по ногам? Что ж, тоже опыт. Взрослый футбол. Надеюсь, дальше будет только совершенствоваться. Класс его виден, но многое зависит от тренеров и партнеров.

Очень высокий процент реализации моментов. 5 забитых мячей, ну и, наверное, еще 2-3 шанса было у питерцев. Главная причина такого результата — недонастрой «Ахмата» и предельная собранность «Зенита». Хозяевам не хватило запала и Шелии. Вчера зенитовская атака сыграла примерно на своем привычном уроне.

Подождем новостей. Но из-за травм матч в Грозном не доиграли Вендел и Дуглас Сантос. Вендел держался за заднюю поверхность бедра... Впереди у сине-бело-голубых два важнейших поединка — с «Ростовом» и «Балтикой».

Комментарии читателей, болельщиков о том, что «Ахмат» не особо хотел играть и не сопротивлялся? Тут можно сказать только одно: так матчи не сдаются. С таким-то счетом! Ну вы о чем? Это же дикость! Как вообще такое возможно? Сейчас легионеров много в команде, такую историю не спрячешь. Да и это не первое подобное поражение «Ахмата». А как тогда быть с 1:7 от «Балтики»? Так тогда везде можно искать какой-то заговор... Потеря концентрации, недонастрой. Все вместе взятое.

Спартаковцы провожают Георгия Джикию. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Абаскаль поступил непорядочно по отношению к Джикии

Нужно похвалить арбитра Карасева. Вот он сейчас наш лучший судья. Достаточно разобрать один эпизод. Помните, в первом тайме Кассьерра упал в чужой штрафной после небольшого контакта с ногой защитника. Карасев моментально разобрался. Не пенальти, так как форвард немного усилил эффект от контакта с ногой соперника. Есть такой термин — аггравация: преувеличение какого-либо симптома или болезненного состояния. Так вот, рефери все увидел: недостаточный контакт для фола и 11-метрового. Но в то же время не показал Кассьерре желтую, так как контакт все-таки был. Это очень тонкое понимание игры. Молодец Карасев!

Считаю, «Динамо» сейчас очень близко к чемпионству. Бело-голубые произвели впечатление в матче с «Крыльями». Видна их мотивация, победный дух. Правда, Тюкавин тоже получил травму. Пока не ясно, восстановится ли он к «Краснодару».

«Быки» вырвали победу у «Сочи». Было непросто, но, пожалуй, это лучшая игра команды при Мусаеве. По желанию, по движению, по самоотдаче.

Жаль «Сочи». Досадно, что такой клуб покидает РПЛ. Вы же читали, что уже два представителя премьер-лиги замахнулись на Морено. Но владелец «Сочи» не намерен его отпускать. Ну и правильно делает. Иначе команда развалится.

«Спартак» простился с Джикией. Он хороший парень. На мой взгляд, Абаскаль поступил просто непорядочно по отношению к Георгию. Ну если у тебя есть что-то к нему, подойди скажи в глаза. Если ты считаешь, что он уже не тянет, объясни и выпускай хотя бы на несколько минут. Это очень деликатный момент. С популярным, опытным игроком надо красиво расставаться.

Что касается спортивной составляющей, то, возможно, Джикии было бы уже тяжело в «Спартаке». «Зенит» же расстался с Дзюбой, не продлил контракт. И время показало, что он и в «Локомотиве» на длинной дистанции сбавил... Посмотрим, может быть, Джикия найдет в себе силы и проявит себя в другой московской команде.

Но я тут скорее о другом. Хорошо хоть вчера такую церемонию организовали. Но что было до этого? Абаскаль просто игнорировал Джикию. Почему? В команде должны быть человеческие отношения! Зачем приглашали Абаскаля? На каком основании? Ни опыта, ни потрясающих моральных качеств. Что мы увидели? Прыгающего вдоль бровки, все время чем-то недовольного человека. Что это за педагог? Тренер должен быть спокойным! Константин Иванович Бесков сидел на трибуне, а не на скамейке. И «Спартак» у него играл великолепно!