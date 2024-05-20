Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 14:39

Агент назвал положительной динамику восстановления Головина

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья футболиста.

27-летний хавбек пропустил остаток текущего сезона из-за травмы лодыжки.

«Динамика выздоровления положительная», сказал Клюев «СЭ».

В воскресенье, 19 мая, прошли матчи заключительного, 34-го тура чемпионата Франции. «Монако», за который выступает российский футболист Александр Головин финишировал на втором месте в турнирной таблице с 67 очками.

16 мая стал известен расширенный состав сборной России на товарищеский матч с Белоруссией, который состоится 7 июня. По словам главного тренера национальной команды Валерия Карпина, Головин не был включен в заявку из-за восстановления игрока после повреждения.

В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 27 матчей, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

(Константин Передерий)

Александр Головин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Монако
0
Читайте также
Фанаты растрогали Загитову в день рождения
На Олимпиаде в Париже будет запрет на символику России
Mehr сообщило о гибели президента Ирана Раиси в авиакатастрофе
Слишкович стал главным тренером, а Джикия нашел новый клуб. Но как же плохо красно-белые расстаются с легендами. Что происходит в «Спартаке» на финише сезона
Красный Полумесяц сообщил об отсутствии выживших на месте крушения вертолета Раиси
Автомобилист насмерть сбил пешехода на моноколесе в Москве
Популярное видео
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Россия в июне: матч с Белоруссией в Минске
Защитник «Ростова» Вахания: «Карпин не говорил мне о вызове в сборную России»
Карпукас оценил предстоящий матч сборной России с Белоруссией
Тарханов: «Тюкавин и Чалов заслужили вызов в сборную России»
Карпин объяснил отсутствие Головина в расширенном составе сборной на матч против Белоруссии
Латышонок, Захарян и Глушенков — в расширенном составе сборной России на матч с Белоруссией
Кафанов заявил, что Латышонок является одним из кандидатов на вызов в сборную России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Головина — о звании лучшего игрока сезона по версии болельщиков: «Саша благодарен за такую оценку»

Полузащитник «Монако» Камара заклеил логотип в поддержку борьбы с гомофобией на своей форме
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 22 10 2 81-33 76
2
 Монако 34 20 7 7 68-42 67
3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
6
 Лион 34 16 5 13 49-55 53
7
 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
9
 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
10
 Ренн 34 12 10 12 53-46 46
11
 Тулуза 34 11 10 13 42-46 43
12
 Монпелье 34 10 12 12 43-48 42
13
 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
14
 Нант 34 9 6 19 30-55 33
15
 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
16
 Метц 34 8 5 21 35-58 29
17
 Лорьян 34 7 8 19 43-66 29
18
 Клермон Фут 34 5 10 19 26-60 25
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.05 22:00
Гавр – Марсель
 1 : 2
19.05 22:00
Ланс – Монпелье
 2 : 2
19.05 22:00
Лилль – Ницца
 2 : 2
19.05 22:00
Лорьян – Клермон Фут
 5 : 0
19.05 22:00
Лион – Страсбур
 2 : 1
19.05 22:00
Метц – ПСЖ
 0 : 2
19.05 22:00
Монако – Нант
 4 : 0
19.05 22:00
Реймс – Ренн
 2 : 1
19.05 22:00
Тулуза – Брест
 0 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 27
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 20 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 24 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 19 1 2
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости