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Джикия о своих шансах попасть в сборную России: «Уверен, что как минимум звонок поступит»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия оценил свои шансы на то, чтобы получить вызов в сборную России.

«Если я не играю полгода, о какой сборной может идти речь? Мы с Карпиным в хороших отношениях. Если я начну выходить на поле, буду в тонусе, уверен, что звонок как минимум поступит. Я не закончил ни в сборной, ни на клубном уровне», — сказал Джикия.

18 мая «Спартак» объявил, что 30-летний футболист покинет команду по окончании сезона-2023/24. Московский клуб не будет продлевать контракт с игроком.

Джикия выступал за «Спартак» с января 2017 года. Вместе с командой он становился чемпионом России в сезоне-2016/17.

Георгий Джикия
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
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