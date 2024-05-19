Джикия о своих шансах попасть в сборную России: «Уверен, что как минимум звонок поступит»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия оценил свои шансы на то, чтобы получить вызов в сборную России.

«Если я не играю полгода, о какой сборной может идти речь? Мы с Карпиным в хороших отношениях. Если я начну выходить на поле, буду в тонусе, уверен, что звонок как минимум поступит. Я не закончил ни в сборной, ни на клубном уровне», — сказал Джикия.

18 мая «Спартак» объявил, что 30-летний футболист покинет команду по окончании сезона-2023/24. Московский клуб не будет продлевать контракт с игроком.

Джикия выступал за «Спартак» с января 2017 года. Вместе с командой он становился чемпионом России в сезоне-2016/17.