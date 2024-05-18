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Лантратов — о непопадании в состав сборной России: «Я не отвечаю за то, что происходит за пределами поля»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов прокомментировал свое отсутствие в расширенном составе сборной России на матч с Белоруссией.

— Тебя нет в расширенном списке сборной. Как прокомментируешь?

— Я отвечаю за то, что происходит на поле. За то, что происходит за его пределами, я не отвечаю. С Кафановым разговора не было.

16 мая сборная России назвала расширенный состав на товарищеский матч против Белоруссии. Игра пройдет 7 июня на стадионе «Динамо» в Минске.

Илья Лантратов
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
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