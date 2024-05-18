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Булыкин: «Сергеев нужен Карпину в сборной России больше, чем Соболев»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал непопадание форварда «Спартака» Александра Соболева в расширенный состав национальной команды на товарищеский матч с Белоруссией.

«Все решает главный тренер, кого и как вызывать, и он отвечает за результат. Если он увидел, что тот или иной игрок не готов и не принесет нужного результата, то вызвал других. Здесь все просто. Сейчас Карпину Сергеев нужен больше, чем Соболев. Если это не сработает, то Карпин будет отвечать за результат. Мы тогда сможем спросить, почему он не взял того игрока, или не взял этого. Это — то же самое, как назначить состав на игру. В последней игре Соболева в составе не было в «Спартаке». Почему? Вот, поэтому тренер сборной также набирает состав и также отвечает за результат. А вот даст ли он результат, вот второй вопрос. Если не даст, тогда мы будем говорить, а почему не вызвал высокорослого какого-нибудь футболиста типа Соболева. А так — не вызвал и теперь будет без него», — цитирует «Спорт День за Днем» Булыкина.

17 мая сборная России назвала расширенный состав на товарищеский матч против Белоруссии, который пройдет 7 июня на стадионе «Динамо» в Минске.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/bulykin-sergeev-nuzhen-karpinu-v-sbornoy-rossii-bolshe-chem-sobolev
Александр Соболев
Дмитрий Булыкин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
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