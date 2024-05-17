Тарханов: «Тюкавин и Чалов заслужили вызов в сборную России»

Футбольный тренер Александр Тарханов отреагировал на расширенный состав национальной команды России на товарищеский матч против сборной Белоруссии.

«Мы пока не отстранены до 2030 года, может быть, через год нас вернут. Поэтому Карпин и вызывает всех лучших, тем более, они молодые еще. Тренер всех проверяет, включая резерв на будущее, все-таки состав сборной стабилизировался в последнее время. Почему нет Соболева? Это дело тренера. Но Чалов и Тюкавин заслужили, они ребята молодые», — цитирует Тарханова Metaratings.ru.

Матч с Белоруссией станет для национальной команды России первой товарищеской встречей в 2024 году.

Отметим, что эта игра будет учитываться в рейтинге ФИФА.