Натхо: «Сборной России непросто существовать, играя только в товарищеских матчах. Сложно понять уровень»

Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо в интервью «СЭ» поделился мнением об уровне российского футбола после отстранения от международных турниров.

— Смотрели ли вы матч сборной России и Сербии?

— Не весь, но смотрел. К сожалению, после удаления Гайича началась другая игра. Составы были не равны и у России было большое преимущество.

— Год назад вы говорили, что уровень российского футбола в период отстранения стал ниже. Это заметно?

— Думаю, это нормально, когда попадаешь в такую ситуацию. Но речь больше про РПЛ. Из России уехало много качественных легионеров, ушла Лига чемпионов, Лига Европы. Очевидно, что игроки высокого уровня хотят играть в таких турнирах. К тому же еврокубки — это деньги. Клубы получают меньше инвестиций, если не играют там. Когда я говорил про уровень, я точно не имел в виду, что уровень российских игроков низкий. Но и сборной непросто существовать, играя только в товарищеских матчах. Сложно понять уровень команды, — сказал Натхо «СЭ».

Российские сборные и клубы отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

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