Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 16:21

Непомнящий о решении РФС остаться в УЕФА: «Ведущие азиатские сборные не будут играть против нас»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал решение РФС не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Если говорить про решение остаться в УЕФА, то я с самого начала это поддерживал. Для меня очень сомнительно, что наша национальная команда будет иметь больше игр в случае перехода, — приводит слова Непомнящего Metaratings.ru. — Уверен, что Япония, Австралия и Южная Корея не будут играть против нас, а это ведущие азиатские сборные. Со странами ближнего Востока мы договоримся сыграть и без перехода в Азию. Если говорить про клубный футбол, то участие в азиатской Лиге чемпионов будет не дешевым удовольствием. Там длительные перелеты, разные часовые пояса. Да и Азиатская конфедерация не так богата, как УЕФА, и призовые у них меньше. У нас будут только расходы. Все это будет нерентабельно с финансовой точки зрения. Плюс уровень европейского футбола выше, чем в Азии. Для нас эта история нецелесообразна, там нечего приобретать».

В среду, 20 декабря, состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.

Источник: Metaratings.ru
Валерий Непомнящий
Футбол
РФС
5
2
Читайте также
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух воспитывают сына
Чемпионат России теперь как аналог чемпионата мира? Турнир в Челябинске заставит пойти на переоценку титулов
В деле об избиении ветерана СВО в Петербурге ужесточили статью
Депутат рады заявил о ступоре от оценки состояния энергорынка Украины
В Санкт-Петербурге обрушилась стена исторического жилого дома
Аэронавигация временно ограничена в аэропорту Волгограда
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
В «Пари НН» поддержали отказ РФС от перехода в Азию: «Еврокубки откроются, и тогда опять переходить в Европу?»
Президент РФС Дюков объяснил решение отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию
Каманцев: «Какая разница, где наши клубы будут не допускаться к соревнованиям: в Азии или Европе?»
Член исполкома РФС Зотов: «Отказ от перехода в Азию? Окончательное решение не принято»
Гендиректор «Ахмата» — о решении РФС остаться в УЕФА: «Нет никаких гарантий, что после перехода в Азию мы будем играть»
Исполком РФС отказался от идеи перехода в Азию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент РФС Дюков объяснил решение отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию

Белоус считает правильным решение РФС остаться в УЕФА

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости