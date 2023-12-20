Непомнящий о решении РФС остаться в УЕФА: «Ведущие азиатские сборные не будут играть против нас»

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал решение РФС не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Если говорить про решение остаться в УЕФА, то я с самого начала это поддерживал. Для меня очень сомнительно, что наша национальная команда будет иметь больше игр в случае перехода, — приводит слова Непомнящего Metaratings.ru. — Уверен, что Япония, Австралия и Южная Корея не будут играть против нас, а это ведущие азиатские сборные. Со странами ближнего Востока мы договоримся сыграть и без перехода в Азию. Если говорить про клубный футбол, то участие в азиатской Лиге чемпионов будет не дешевым удовольствием. Там длительные перелеты, разные часовые пояса. Да и Азиатская конфедерация не так богата, как УЕФА, и призовые у них меньше. У нас будут только расходы. Все это будет нерентабельно с финансовой точки зрения. Плюс уровень европейского футбола выше, чем в Азии. Для нас эта история нецелесообразна, там нечего приобретать».

В среду, 20 декабря, состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.