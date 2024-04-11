Черчесов: «Институт сборных должен развиваться — это важно для команды и страны»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о важности игр национальных команд в данный момент.

«В моем понимании, институт сборных должен существовать. Я проработал там пять лет, так что знаю, как это важно для команды и страны. Поэтому хочется, чтобы все в плане сборной двигалось вперед», — цитирует Черчесова «РБ Спорт».

21 марта сборная России обыграла в товарищеском матче в Москве команду Сербии со счетом 4:0.