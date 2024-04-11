Черчесов: «Продление Карпина в сборной? Это не мне решать. Главное, чтобы была польза»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о будущем Валерия Карпина в национальной команде.

«Заслуживает ли Карпин нового контракта? Это не мне решать. Руководитель РФС и сам тренер решат, для кого и как лучше. Главное, чтобы была польза для сборной», — цитирует Черчесова «РБ Спорт».

55-летний тренер Карпин работает с национальной командой с июля 2021 года. Действующий контракт специалиста с РФС рассчитан до 31 июля.