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Черчесов: «Продление Карпина в сборной? Это не мне решать. Главное, чтобы была польза»

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о будущем Валерия Карпина в национальной команде.

«Заслуживает ли Карпин нового контракта? Это не мне решать. Руководитель РФС и сам тренер решат, для кого и как лучше. Главное, чтобы была польза для сборной», — цитирует Черчесова «РБ Спорт».

55-летний тренер Карпин работает с национальной командой с июля 2021 года. Действующий контракт специалиста с РФС рассчитан до 31 июля.

Источник: РБ Спорт
Валерий Карпин
Станислав Черчесов
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
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