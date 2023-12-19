Путин поручил построить в Сочи центр подготовки сборных России по футболу

Национальный центр подготовки сборных РФ по футболу должен появиться в Сочи. Такое поручение дал президент России Владимир Путин, информирует ТАСС.

Правительство вместе с администрацией Краснодарского края и органами публичной власти федеральной территории «Сириус» должны будут обеспечить передачу земельных участков, расположенных по адресу: Краснодарский край, город Сочи, Адлерский р-н, с. Веселое, Общероссийской общественной организации спортивной федерации по футболу «Российский футбольный союз.

Как говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля, это необходимо для «строительства национального центра подготовки спортивных сборных команд РФ по футболу». Властям также следует «оказать необходимое содействие в создании такого центра».

Также глава государства поручил создать спортивные центры на Дальнем Востоке и в Свердловской области.