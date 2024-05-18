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Игнатьев: «Глушенкова давным-давно надо было вызвать в сборную России»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский тренер Борис Игнатьев отреагировал на вызов форварда «Локомотива» Максима Глушенкова в сборную России.

16 мая стал известен расширенный состав сборной России на матч против Белоруссии. Глушенков попал в список из 33 футболистов.

«От Глушенкова всегда исходит опасность на футбольном поле. Он одинаково хорошо может как завершить голевой момент, так и создать его для партнера. Максим добился существенного прогресса в текущем сезоне.

Все говорят о Тюкавине, а Глушенков немного остается незамеченным. Но он сейчас среди лучших игроков РПЛ. Что касается вызова в сборную, то его давным-давно надо было туда вызвать», – приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

Товарищеский матч между сборными России и Белоруссии пройдет 7 июня на стадионе «Динамо» в Минске.

Футбол
Сборная России по футболу
Борис Игнатьев
Максим Глушенков
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