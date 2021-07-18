Вячеслав Малафеев: «В очередной раз «Зенит» заявил, что он фаворит перед стартом РПЛ»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал «СЭ» победу петербургской команды над «Локомотивом» в матче Суперкубка России-2021 (3:0). Встреча прошла в Калининграде 17 июля.

«Очевидно, команды только выходят с отпусков. На фоне неплохо физически подготовленного «Зенита», «Локомотив» выглядел сумбурным. Необязательные ошибки, которые по итогу привели к разгромному поражению в матче за Суперкубок. Это не самый лучший старт сезона для москвичей. Игроки «Зенита» же проявили индивидуальное и командное мастерство и в очередной раз заявили, что они фавориты перед стартом нового чемпионата», — сказал Малафеев «СЭ».

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что у сине-бело-голубых нет конкурентов в чемпионате России.

В прошлом сезоне команда Сергея Семака стала в седьмой раз чемпионом России и гарантировал себе участие в групповом турнире Лиги чемпионов-2021/22.