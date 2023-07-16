Булыкин: «Матч за Суперкубок был скучный, но в серии пенальти мы увидели интересное сражение вратарей»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин оценил матч за OLIMPBET Суперкубок России «Зенит» — ЦСКА.

«Я думаю, все футболисты еще не вкатились, хотя так говорят больше хоккеисты. Но игроки еще не вошли в сезон. Понятное дело, что все хотели сыграть аккуратно, чтобы не совершить ошибку и не получить травму. Был матч скучный, без голов, но в серии пенальти мы увидели сражение вратарей, которое было очень интересным», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

15 июля в матче за OLIMPBET Суперкубок России, который прошел в Казани, «Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, по пенальти — 5-4) и в четвертый раз подряд стал обладателем трофея.