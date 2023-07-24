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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 13:02

КДК РФС не зафиксировал нарушений по матчу OLIMPBET Суперкубка России

Константин Белов
Корреспондент
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ», что по итогам матча OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и ЦСКА не зафиксировано никаких нарушений.

«Рапорт с матча Суперкубка России чистый. Никаких нарушений не было зафиксировано», — сказал Григорьянц «СЭ».

15 июля в матче за Суперкубок России «Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, пенальти — 5:4). По итогам минувшего сезона команда Семака в пятый раз подряд стал чемпионом России.

ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
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