Кашшаи высоко оценил работу арбитра Кукуяна на матче за Суперкубок России

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи оценил работу бригады Павла Кукуяна на матче за Суперкубок России-2021 между «Зенитом» и «Локомотивом» (3:0).

— Кукуян великолепно работал в прошлом сезоне, поэтому мы назначили его на Суперкубок. В этом матче он подтвердил свой уровень, не возникло ошибок, не вмешивался ВАР. После матча никто не говорил о рефери, и это лучший комплимент работе Кукуяна, — сказал Кашшаи.

Встреча «Зенит» — «Локомотив» прошла 17 июля в Калининграде.

39-летний Кукуян начал привлекаться к работе в РПЛ с сезона-2016/17.