Кашшаи высоко оценил работу арбитра Кукуяна на матче за Суперкубок России
14:45
Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи оценил работу бригады Павла Кукуяна на матче за Суперкубок России-2021 между «Зенитом» и «Локомотивом» (3:0).
— Кукуян великолепно работал в прошлом сезоне, поэтому мы назначили его на Суперкубок. В этом матче он подтвердил свой уровень, не возникло ошибок, не вмешивался ВАР. После матча никто не говорил о рефери, и это лучший комплимент работе Кукуяна, — сказал Кашшаи.
Встреча «Зенит» — «Локомотив» прошла 17 июля в Калининграде.
39-летний Кукуян начал привлекаться к работе в РПЛ с сезона-2016/17.
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Материалы сюжета: «Зенит» — «Локомотив»: Суперкубок России 2021, дата и время матча, новости и обзор, главные материалы
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