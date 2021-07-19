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Судейство

Кашшаи высоко оценил работу арбитра Кукуяна на матче за Суперкубок России

14:45
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Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи оценил работу бригады Павла Кукуяна на матче за Суперкубок России-2021 между «Зенитом» и «Локомотивом» (3:0).

— Кукуян великолепно работал в прошлом сезоне, поэтому мы назначили его на Суперкубок. В этом матче он подтвердил свой уровень, не возникло ошибок, не вмешивался ВАР. После матча никто не говорил о рефери, и это лучший комплимент работе Кукуяна, — сказал Кашшаи.

Встреча «Зенит» — «Локомотив» прошла 17 июля в Калининграде.

39-летний Кукуян начал привлекаться к работе в РПЛ с сезона-2016/17.

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Гоша Чернов все материалы автора

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