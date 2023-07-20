Дивеева прооперируют из-за травмы, полученной в матче за Суперкубок

Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о травме футболиста.

«Игорю потребуется операция. Сроки? Выбирают пока, какой регламент, по какому пути восстановления пойти. Сроков пока нет», — сказал Еремин «СЭ».

23-летний защитник получил повреждение в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Зенита» (0:0, пенальти — 4:5). Дивеев был заменен после первого тайма встречи.

Ранее о том, что Дивееву может потребоваться операция, сообщил журналист Иван Карпов.