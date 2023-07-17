Орлов — о OLIMPBET Суперкубке: «ЦСКА был ближе к победе. «Зенит» еще не готов физически»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о матче за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА (0:0, пенальти — 5:4).

— Согласен с большинством специалистов, что в матче за Суперкубок ЦСКА был ближе к победе. С этим сложно спорить. Армейцы выглядели предпочтительнее.

Понимаете, у предсезонного турнира, в котором участвовала команда Сергея Семака, есть две стороны медали. В одном из матчей Михаил Кержаков отразил два пенальти. И какую уверенность это ему придало в поединке против москвичей! Стал настоящим героем матча! Раньше он больше находился в тени, говорили, что это скорее вратарь на подмену. Некоторые эксперты даже считали, что в предстоящем сезоне не он будет номером один.

Но теперь-то, по-моему, всем все стало ясно. Кержаков больше никому свое место не отдаст! С каким же настроем он вышел на игру с ЦСКА! В основное время совершил несколько сложных спасений. Какой мяч он отразил после удара Гайича! Блеск! Ну и выиграть серию пенальти у Акинфеева — дорогого стоит. Все увидели, что у Миши нет проблем с уверенностью в себе. В общем, предсезонный турнир ему пошел на пользу.

А вот про других футболистов я так сказать не могу. Малком приехал поздновато, Клаудиньо — тоже. Они были недотренированными. Обычно в это время команда проводит по два-три занятия в день, чтобы набрать кондиции, улучшить функциональное состояние. А как ты будешь работать над «физикой», над выносливостью, когда у тебя эти товарищеские игры? Поэтому, на мой взгляд, в матче за Суперкубок питерцам не хватило свежести. Единственное, в этом плане я бы выделил Чистякова. Ему сил хватило. Посмотрим, как команда будет выглядеть во встрече с «Пари НН». Успеет ли подтянуться?

В общем, «Зенит» пока не готов физически. Ему повезло, что все так закончилось в матче с ЦСКА. Да здравствует Кержаков! — сказал «СЭ» Орлов.