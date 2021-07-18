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Фанатов «Локомотива» заставили снять согласованный баннер во время Суперкубка из-за слова «Кенигсберг»

12:48
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Объединение калининградских болельщиков «Локомотива» «Red-Green Konigsberg» сообщило, что перед матчем за Суперкубок России против «Зенита» (0:3) их заставили снять согласованный баннер.

«Вчера на матче, при развешивании баннеров, к нам подошел стюард и вежливо попросил снять баннер, заявив, что он не согласован. Мы тактично объяснили, что данный атрибут поддержки есть в каталоге клуба на весь сезон и согласован с РФС и РПЛ. Так же пояснили, что баннер данного размера не требует отдельного согласования. В ответ услышали лишь: «снимайте, мне сказали». Попросив объяснить причину, он повествовал, что это из-за слова «Konigsberg».

К дискуссии подключились сотрудники полиции, а в рацию им орали «Че ты с ними церемонишься, выводи *** или пусть снимают»... Схожие случаи уже были в другом матче на Суперкубок, но именно в Калининграде к старому названию города сейчас относятся максимально странно, стараясь его стереть из памяти... Слово «Кенигсберг» приравнивают к экстремизму и фашизму, что является вопиющей глупостью. RGK активно посещает матчи команды, где бы она не играла и продолжит это делать. Как и продолжит в своем названии отражать многогранную историю региона!» — говорится в публикации в Instagram Red-Green Konigsberg.

Публикация от Red-Green Ko?nigsberg (@rgkfans)

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоялся вчера, 17 июля в Калининграде. «Зенит» выиграл свой шестой Суперкубок России в истории.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Матч Премьер
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ТБ 2.5

35%

1.70

ИТБ1 (1.5)

20%

1.44

Обе забьют - да

15%

2.05
⚽ Футбол. Суперкубок России
Зенит 3
Локомотив 0
Матч завершен

П1

40%

1.71

Обе забьют - да

25%

2.04

Ф2 (+1)

17%

1.75
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Финикс Санз 119
Милуоки Бакс 123
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34%

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ТБ 217.5

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Иван Торопцев все материалы автора

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