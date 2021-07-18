Фанатов «Локомотива» заставили снять согласованный баннер во время Суперкубка из-за слова «Кенигсберг»

Объединение калининградских болельщиков «Локомотива» «Red-Green Konigsberg» сообщило, что перед матчем за Суперкубок России против «Зенита» (0:3) их заставили снять согласованный баннер.

«Вчера на матче, при развешивании баннеров, к нам подошел стюард и вежливо попросил снять баннер, заявив, что он не согласован. Мы тактично объяснили, что данный атрибут поддержки есть в каталоге клуба на весь сезон и согласован с РФС и РПЛ. Так же пояснили, что баннер данного размера не требует отдельного согласования. В ответ услышали лишь: «снимайте, мне сказали». Попросив объяснить причину, он повествовал, что это из-за слова «Konigsberg».



К дискуссии подключились сотрудники полиции, а в рацию им орали «Че ты с ними церемонишься, выводи *** или пусть снимают»... Схожие случаи уже были в другом матче на Суперкубок, но именно в Калининграде к старому названию города сейчас относятся максимально странно, стараясь его стереть из памяти... Слово «Кенигсберг» приравнивают к экстремизму и фашизму, что является вопиющей глупостью. RGK активно посещает матчи команды, где бы она не играла и продолжит это делать. Как и продолжит в своем названии отражать многогранную историю региона!» — говорится в публикации в Instagram Red-Green Konigsberg.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоялся вчера, 17 июля в Калининграде. «Зенит» выиграл свой шестой Суперкубок России в истории.