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OLIMPBET Суперкубок России

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Гаджиев считает, что матч за OLIMPBET Суперкубок России поставил вопросы перед Семаком

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал итоги матча за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА.

«Я больше обращал внимание на то, какие у команд проблемы. Вот физика плюс минус одинаковая. Но если взять отдельные игровые эпизоды, то можно вспомнить момент, который в первом тайме создал ЦСКА, когда Кержаков выручил. Этот момент сложился из того, что центральный защитник «Зенита» вместо того, чтобы вынести мяч в сторону от ворот, вынес его в центральную часть. В чемпионате они этого не будут делать. Поэтому я и говорю, что игровой готовности нет. Так что серьезные выводы по этому матчу делать не следует. Как и по контрольным матчам. Хотя все эти игры поставили вопросы перед Семаком», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гаджиева.

15 июля в матче за Суперкубок России «Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, по пенальти — 5-4) и в четвертый раз подряд стал обладателем трофея. Всего в истории турнира на счету «Зенита» восемь побед. Петербургский клуб обошел по этому показателю армейцев (7 трофеев).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005219253_gadjiev_match_za_superkubok_postavil_voprosyi_pered_semakom
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Гаджи Гаджиев
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