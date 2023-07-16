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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 20:45

«Зенит» показал видео, где 15-летний Ренан забивает пенальти «паненкой», как в OLIMPBET Суперкубке

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Зенит» опубликовал архивное видео с защитником команды Робертом Ренаном.

В ролике показывается момент, как в 2018 году бразилец на родине исполняет пенальти «паненкой».

«2018 год: 15-летний Роберт Ренан тренирует удар, который позже принесет «Зениту» восьмой Суперкубок России в истории клуба, — написала пресс-служба клуба под видео.

15 июля в Казани «Зенит» стал обладателем OLIMPBET Суперкубка России, обыграв ЦСКА (0:0, пенальти — 5:4). Ренан забил решающий пенальти Игорю Акинфееву и тоже «паненкой».

«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России и стал рекордсменом по количеству трофеев. На втором месте находится ЦСКА с семью Суперкубками, на третьем — «Локомотив» (3).

Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Роберт Ренан
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