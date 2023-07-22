«Спартак» — ЦСКА и «Ахмат» — «Крылья»: моменты одинаковые, решения Карасева разные. Почему?
На 38-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Крылья Советов» арбитр Сергей Карасев зафиксировал фол Бенхамина Гарре, который сначала сыграл в мяч, а через мгновение наступил Ивану Олейникову на голеностоп. Рефери наказал самарца штрафным ударом.
Момент остался бы незамеченным, если бы не игра «Спартак» — ЦСКА (2:1), которая состоялась 21 мая этого года. Тогда на 83-й минуте в штрафной площади армейцев Игорь Дивеев сначала попал в мяч, а потом наступил Роману Зобнину шипами на голеностоп.
Карасев не назначил пенальти, вмешался видеоарбитр Павел Шадыханов, но после просмотра повторов судья оставил свое решение в силе и не наказал защитника 11-метровым ударом. ЭСК потом согласилась с вердиктом рефери.
Моменты одинаковые, арбитр тот же, а вот решения разные. Почему?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|
|
Жуан Батчи
Краснодар
|1
|П
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|
|
Вячеслав Караваев
Зенит
|1
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Адольфо Гайч
ЦСКА
|1
|0
|1