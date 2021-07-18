Дриусси прокомментировал победу «Зенита» над «Локомотивом» в матче за Суперкубок России

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси прокомментировал победу команды над «Локомотивом» (3:0) в матче за Суперкубок России.

«Мы готовились примерно месяц, настраивались и провели отличный матч. Соперник был сложный, но мы выполнили все, что нарабатывали на сборах. Рад, что завоевали еще один титул. Активная работа в прессинге? Я всегда стараюсь отдавать всего себя ради партнеров, ради всей семьи, которой является «Зенит». Особенно, когда удается начать матч с первых минут, это дополнительная мотивация. Я выкладывался на полную и счастлив, что в том числе и мои усилия привели к победе», — сказал в интервью клубному YouTube-канале Дриусси.

«Зенит» выиграл Суперкубок России в шестой раз в истории.