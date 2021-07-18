Дриусси прокомментировал победу «Зенита» над «Локомотивом» в матче за Суперкубок России
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси прокомментировал победу команды над «Локомотивом» (3:0) в матче за Суперкубок России.
«Мы готовились примерно месяц, настраивались и провели отличный матч. Соперник был сложный, но мы выполнили все, что нарабатывали на сборах. Рад, что завоевали еще один титул. Активная работа в прессинге? Я всегда стараюсь отдавать всего себя ради партнеров, ради всей семьи, которой является «Зенит». Особенно, когда удается начать матч с первых минут, это дополнительная мотивация. Я выкладывался на полную и счастлив, что в том числе и мои усилия привели к победе», — сказал в интервью клубному YouTube-канале Дриусси.
«Зенит» выиграл Суперкубок России в шестой раз в истории.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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