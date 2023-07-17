Фернандес рассказал, что болел за «Зенит» в матче против ЦСКА в Суперкубке России

Новичок «Зенита» Марио Фернандес признался, что болел за сине-бело-голубых в матче против ЦСКА (0:0, пенальти 5:4) в OLIMPBET Суперкубке России.

«Следил за игрой с женой и сыном. Всегда сложно наблюдать со стороны, ведь хочется быть на поле, в эпицентре событий. Но я изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил — слава Богу, так и произошло», — приводит слова Фернандеса официальный сайт «Зенита».

17 июля пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес стал новым игроком команды. Контракт с футболистом подписан на один год с возможностью продления еще на сезон.

Ранее Фернандес 10 лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 годы.