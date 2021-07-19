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Судейство

В РФС довольны работой Кукуяна в матче за Суперкубок России

10:11
Павел Кукуян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Павел Кукуян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что судья Павел Кукуян провел матч за Олимп — Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» на хорошем уровне. Встреча прошла 17 июля в Калининграде на стадионе «Калининград» и завершилась со счетом 3:0 в пользу петербуржцев.

— Павел отсудил очень уверенно. Молодец! К сезону подхожу с оптимизмом и ожиданием судейства на высоком уровне, — приводит ТАСС слова Хачатурянца.

В ходе матча Кукуян показал три желтые карточки и ни одной красной. «Зенит» в шестой раз стал обладателем Суперкубка России (2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021).

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Материалы сюжета: «Зенит» — «Локомотив»: Суперкубок России 2021, дата и время матча, новости и обзор, главные материалы