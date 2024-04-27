Семшов: «Семак будет тренировать «Зенит» столько, сколько захочет»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился мнением о будущем главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

48-летний специалист возглавляет команду с мая 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые стали пятикратными чемпионами России.

«Не считаю, что Семак устал от работы в «Зените». Просто мы привыкли к тому, что у «Зенита» есть большой отрыв от соперников, а в этом петербуржцы буксуют. Во второй части чемпионата пришли новые футболисты, им еще нужно адаптироваться к чемпионату. Устать от работы невозможно, тем более от той, которую любишь. Бороться за первое место — это непросто, но приятно. Хорошо, когда у команды небольшой отрыв, это держит ее в тонусе. Сколько Семак будет тренировать? Сколько захочет. Он показывает результат. Куда ему стремиться? Сергей Богданович работает в лучшем клубе страны. Можно попробовать себя только в зарубежной команде, но сейчас с этим проблемы», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Идущий вторым «Краснодар» отстает от петербуржцев на 1 очко. Тройку лучших замыкает «Динамо» (44).