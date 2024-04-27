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Сегодня, 21:37

Семшов: «Семак будет тренировать «Зенит» столько, сколько захочет»

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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился мнением о будущем главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

48-летний специалист возглавляет команду с мая 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые стали пятикратными чемпионами России.

«Не считаю, что Семак устал от работы в «Зените». Просто мы привыкли к тому, что у «Зенита» есть большой отрыв от соперников, а в этом петербуржцы буксуют. Во второй части чемпионата пришли новые футболисты, им еще нужно адаптироваться к чемпионату. Устать от работы невозможно, тем более от той, которую любишь. Бороться за первое место — это непросто, но приятно. Хорошо, когда у команды небольшой отрыв, это держит ее в тонусе. Сколько Семак будет тренировать? Сколько захочет. Он показывает результат. Куда ему стремиться? Сергей Богданович работает в лучшем клубе страны. Можно попробовать себя только в зарубежной команде, но сейчас с этим проблемы», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Идущий вторым «Краснодар» отстает от петербуржцев на 1 очко. Тройку лучших замыкает «Динамо» (44).

Источник: «РБ Спорт»
Игорь Семшов
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
Результаты / календарь
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30 тур
28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 - : -
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 - : -
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 12
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Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
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Виктор Александров

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 20 1 3
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