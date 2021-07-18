Петржела: «В России у «Зенита» нет конкурентов. В РПЛ он точно станет чемпионом»
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» победу петербургской команды над «Локомотивом» в матче Суперкубка России-2021 (3:0). Встреча прошла в Калининграде 17 июля.
«Я ожидал, что будет победа «Зенита». Команда показывает класс. В России у «Зенита» нет конкурентов. Самое главное — это их выступление в Лиге чемпионов. В РПЛ он точно станет чемпионом», — сказал Петржела «СЭ».
В прошлом сезоне команда Сергея Семака стала в седьмой раз чемпионом России и гарантировал себе участие в групповом турнире Лиги чемпионов-2021/22.
24 июля сине-бело-голубые сыграют с «Химками» в матче первого тура Тинькофф РПЛ.
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